Erion Isai i kundër përgjigjet ofendimeve të Jul Dedës për Teatrin Kombëtar

Çështja e ndërtimit të Teatrit të Ri Kombëtar shkaktoi shumë polemika, duke qenë se pati nga ata artistë që e mbështesnin këtë projekt, dhe nga ana tjetër kishte edhe nga ata që e kundërshtonin bindshëm.

Aktori Erion Isai ishte një ndër mbështetësit e këtij projekti të iniciuar nga Bashkia e Tiranës, por që kjo nuk u prit mirë nga kolegët e tij. Aktorët Julian Deda dhe Gent Zenelaj u shprehën se pasi Erioni u vendos në postin e drejtorit të Teatrit të Kukullave ka filluar “ta mbajë mirë” me pushtetarët.

Mirëpo i ftuar në emisioni “Thumb” Erion Isai iu është kundër përgjigjur këtyre ofendimeve. “Me Jul Dedën jo, nuk kam asnjë lloj komunikimi me të. U vetpërfshi në një debat. Gentit i dhashë përgjigje i bazuar mbi argumenta. Ndërsa Juli ndër fyerje të pafund ku më thoshte ç’lidhje ke ti t’i quash aktorët e teatrit kolegë. Unë kam 6 shfaqje në teatër si regjisor, Juli sa ka? Nuk ka nevojë për përgjigje. Të diskutosh për teatrin dhe të fyesh nuk rri. Me Julin sigurisht do jemi këndvështrime të ndryshme sepse militojmë në dy forca politike të ndryshme. Unë kam miq të djathtë kështu që për mua s’ka lidhje.”,- u shpreh Erioni.