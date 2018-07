Erion Braçe sulmon hapur ministrin e Ramës

Deputeti i PS-sW, Erjon Braçe ditën e sotme si rrallë herë më parë ka sulmuar hapur ministrin e Bujqësisë, Niko Peleshi.

Me anë të një postimi të gjatë në Facebook, Braçe sulmon Peleshin duke i rënditur disa faktë dhe duke e quajtuar veprimin e tij si “krim”.

“Ky eshte krim me super token bujqesore, minister! Troc e qarte, krim! Shihe! Eshte toka me pjellore ne vend!”- shkruan Braçe.

Postimi i Braçes

KRIMI ME SUPER TOKEN BUJQESORE!

10 MUAJ PASI I KERKOVA MINISTRIT TE NDERHYNTE!

10 muaj me pare,

i kerkova ministrit te Bujqesise,

te verifikonte zbatimin e kontratave te

dhenies se tokes bujqesore me qira,

tek biznesmene te ndryshem pa lidhje me bujqesine.

I solla te qarte rastin e nje siperfaqe mbi 100 hektare,

ne Sektor Ferras-njesia Grabian, bashkia Divjake!

Nje kontrate e dites se fundit e qeverise Berisha per Luleshtrydhe, Rukola e Fasule,

ishte nenkontraktuar per te kultivuar oriz mu aty!!!!

10 muaj me pas,

gjendja eshte kjo ne kater fotot e para;

Sic duket, ne toke nuk ka as luleshtrydhe, as rukola e as fasule, madje nuk ka as oriz!

Ka vec ferra!

Toka pas “kultivimit” te orizit u shkaterrua

deri ne kete gjendje!

Ka marre fund-me thane bujqit ne Ferras!

Ky eshte krim me super token bujqesore, minister!

Troc e qarte, krim!

Shihe! Eshte toka me pjellore ne vend!

Nderkohe,

pikerisht ne, kemi ndertuar te gjithe infrastrukturen aty;

Vaditje, kullim dhe rruge.

Nderkohe,

bujqit siper ne koder-Spolata eshte aty,

nuk gjejne me asnje centimeter toke per serat e tyre;

bujqit ne parcelat ngjitur, mirembajne token me punen e shpenzimet e tyre,

madje deri ne bukuri.

Shihini pamjet!

Ndekohe akoma,

ne te Divjakes, vijojme te sherbejme fort per kominitetin,

me sa fuqi mundemi- vaditje e kullim,

sic ne keto foto ne Cerme Sektor,

madje duke shpetuar edhe banesat e fundit,

lene nen meshiren e ujrave!

Diferenca eshte e thelle!

E dini pse?

Sepse prona publike nuk mbrohet si “e jona”,

madje nga “e jona” e dorovisim si “e tyre” dhe,

ata e shkaterrojne si “e jona”!

Kaq!