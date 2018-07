Era Istrefi vendos unazë në gisht: Sapo u martova

Era Istrefi është një ndër këngërtaret më të suksshme, e cila tashmë po shkëlqen në botë me muzikën e saj. Edhe pse është shumë e sukseshme në anën profesionale, për jetën private Era gjithmonë ka qendruar e tërhequr, duke folur shumë pak.

Po ashtu edhe ‘marrëdheniet’ me rrijetet sociale nuk i ka fortë të mira, duke qendruar larg tyre.

Mirëpo ditët e fundit këngëtarja ka qenë shumë aktive, duke postuar foto pafund në ‘Instagram’.

Ditën e stome Era ka publikuar një foto në ‘Insta Story’, e cila shihet me një unazë në gisht. Duket qartë që unaza është në dorën e majtë, por Era nuk lë vend për dyshime dhe tregon të vërtetën e saj. “Sapo u martova zyrtarisht me veten”,-ka shkruar ajo në foton përkatëse. Ndërsa pak më vonë publikon momente nga festimet, sërish me veten.