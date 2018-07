EMRI/ Kush është i riu nga Babrruja që kërkohej prej 3 muajsh, përdorte ID false

Policia e Tiranës ka arrestuar një djalë që ishte shpallur në kërkim policor për veprat penale të “Mashtrimit” dhe “Fallsifikimit të dokumentave”.

Nga Specialistët e Hetimit të Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr.4, u bë kapja dhe ndalimi i shtetasit të shpallur në kërkim policor Albert Ibraliu, 31 vjeç, banues në Babrru, Tiranë.

Për këtë shtetas nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë është marrë masa e sigurimit “Arrest me burg” për veprat penale të “Mashtrimit” dhe “Fallsifikimit të dokumentave”, pasi ky shtetas më datë 23.04.2018, duke paraqitur një dokument identifikimi me gjeneralitete të rreme, ka marrë me qera një mjet tip “BMW”, në kompaninë e shtetasit Sh. B., dhe pasi ka mbaruar afati kohor i marrjes me qera, nuk ia ka kthyer më mjetin kompanisë.

Materialet iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë për veprime të mëtejshme në ngarkim të shtetasit të lartpërmendur.