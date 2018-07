Ekstradohet kosovari, i bëri atentat Lul Berishës për 80 mijë euro

Policia e shtetit njoftoi diten e sotme se eshte ekstraduar nga Kosova, shtetasi i dënuar me 20 vjet burg për “Vrasje me paramendim”. Ahmet Ajeti, akuzohet se në 2005 tentoi ti kryente atentat Lul Berishes, i njohur në ato vite si kapoja i Bandës së Durrësit.

Sipas pretences se prokurorise lexuar ne seancen gjyqesore ndaj Bandes se Durresit, ne tetor 2011, behet me dije se në gusht të 2005, 35 vjeçari lindur në Lipjan/ Kosovë së bashku me Osman Karpuzin, udhëtuan nga Tirana në Durrës për të vrarë Lul Berishën por atentati dështoi.

Atentati ishte parashikuar si hakmarrja nga Endrit Dokle dhe Adriatik (Dritan) Coli për vrasjen e Klodian Saliut më 26.02.2005, kundërshtar i Lul Berishës.

Pas 4 tentativave të dështuara më 30.8.2005 Ahmet Ajeti e Osman Karpuzi bien dakord të kryejnë ekzekutimin me antitank kundrejt një shumë prej 80 mijë eurosh. Por dhe kjo tentative deshton.

“Më datë 30.08.2005, shtetasit Ahmet Ajeti dhe O. K. të porositur nga shtetasit E. D. dhe A.C., kanë shkuar nga Tirana në Durrës për të vrarë shtetasin L. B.. Para se të kryhej atentati në afërsi të lokalit ku ndodhej L. B., shtetasi Ahmet Ajeti është konfliktuar me disa persona të panjohur dhe në grindje e sipër ka nxjerrë pistoletën është vetplagosur” informoi sot (20 korrik) policia e shtetit.

Ahmet Ajeti ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Tirana më datë, 07.03.2016, pasi Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, Tiranë, me vendimin nr. 01 datë 16.01.2012, e ka dënuar me 20 vjet burg për veprën penale “Vrasje me paramendim”, dhe “Armëmbajtje pa leje” .