Edhe lypësit po ikin nga Shqipëria, 58 fëmijë kapen duke kërkuar lëmoshë në këtë vend

Një pjesë e dhimbshme e shoqërisë shqiptare janë fëmijët që lypin në rrugë, duke u mësuar kështu që në vegjëli me një mënyrë jetese që do t’ju kushtojë për gjithë jetën.

Mirëpo kohët e fundit fëmijët shqiptarë që kërkojnë lëmoshë janë zhvendosur disi në Kosovë.

Njoftimi bëhet nga Policia e Kosovës, e cila pas një operacioni që ka zhvilluar ka konstatuar qershorin që lamë pas fëmijët në situata rruge të cilët janë të rrezikuar për t’u bërë viktima të mundshme të trafikimit.

Sipas një deklarate të lëshuar nga policia, thuhet se janë identifikuar 86 fëmijë që kërkojnë lëmoshe dhe ajo që bie në sy në këtë raport të policisë është fakti që shumica e tyre janë nga Shqipëria. 28 nga këta fëmijë janë nga Kosova, ndërsa pjesa tjetër prej 58 fëmijësh janë nga Shqipëria.

Të gjithë këta fëmijë kanë qenë të shoqëruar nga familjarët, të cilët kanë pasur të gjitha dokumentet që vërtetonin idenitetin e tyre dhe lidhjen familjare.

Policia njofton se në prani të punëtorit social, të gjithë fëmijëve në situatë rruge i’u është plotësuar formulari për shënimet e lëmoshë kërkuesve dhe janë intervistuar familjaret e tyre me qellim të identifikimit të Viktimave potenciale të Trafikimit me Njerëz dhe janë trajtuar sipas Procedurave Standarde te Veprimit për Viktimat e Trafikimit me Njerëz.