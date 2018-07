Dy operacione në zemër dhe me kancer, vdes i burgosuri që i lutej gjykatës për liri

Një i dënuar me 16 vite burgim ka humbur jetën një ditë më parë në spitalin e Krujës, bënë me dije burime zyrtare nga Policia.

Mësohet se viktima është Shaban Alushllari, 53 vjeç, banues në Pogradec, i cili kryente dënimin në burgun e Zaharisë në Krujë për tentativë vrasje në rrethana cilësuese dhe armëmbajtje pa leje. 53-vjeçari ishte transferuar në spital për shkak të gjendjes shëndetësore.

Nga veprimet rezultoi se vdekja ka qene natyrale, njoftoi Policia.

Dënimi me burg i 53-vjeçarit është vulosur në të tre shkallët e gjyqësorit: 28 vjet burgim në shkallë të parë, 18 në të dytën dhe 16 në Gjykatën e Lartë. Vendimi i fundit gjyqësor është dhënë vitin e kaluar, pas rekursit nga të dyja palët. Gjykata dha për të 16 vite burgim për veprën penale “Vrasja në Rrethana të Tjera Cilësuese” mbetur në tentativë dhe armëmbajtje pa leje.

Në burg nga dashuria

Sherri

Në Janar 2014, ai është përfshirë në një konflikt të armatosur me disa fqinjë në fshatin Hudenisht të Pogradecit. Në vendimin e gjykatës së Lartë, zbardhet edhe konflikti që çoi pas hekurave 53-vjeçarin:

I pandehuri Shaban Alushllari është me banim në fshatin Hudenisht, po në ketë lagje jetojnë edhe dëshmitaret Astrit Bizgjoni e Syrja Bizgjoni dhe shtëpitë e tyre janë përballë banesës të të pandehurit me një distance rreth 50 m larg.

Në datën 12.01.2014 rreth orës 15.00 dëshmitaret Astrit Bizgjoni, Syrja Bizgjoni dhe Elsi Bizgjoni, dy të paret vëllezër dhe i treti djali i Syrjait kanë qenë në oborrin e e banesave të tyre ku po ndërtonin kanal. Ne atë moment, i pandehuri Shaban Alushllari, është konfliktuar me dëshmitaret, per te mos transportuar gurë nëpërmjet pronës se tij, duke shkëmbyer fjale fyese me njeri tjetrin.

Me pas, i pandehuri ka shkuar tek shtëpia e tij ka marrë një automatik tip “kallashnikov ” të cilin e mbante pa lejen e organeve kompetente shtetërore dhe ka filluar të qëllojë me të në drejtim të dëshmitarëve Astrit Bizgjoni, Syrja Bizgjoni dhe Elsi Bizgjoni, si dhe të pjesëtareve të tjerë të familjes se këtyre dëshmitarëve, fillimisht nga dritarja e dhomës dhe me pas nga ballkoni.

Dëshmitaret janë fshehur poshtë murrit të rrugës dhe me pas janë futur në banesat e tyre duke marrë fëmijët që ndodheshin në oborr dhe kanë njoftuar Komisariatin e Policisë Pogradec se, i pandehuri po qëllonte me arme zjarri në drejtim të tyre për ti vrare. Ndërkohë, të afërmit e të pandehurit kanë ndërhyrë duke bere e mundur që i pandehuri të mos vazhdonte të qëllonte në drejtim të dëshmitareve.

Dëshmia: Mos më lini në burg, jam me zemër

Në vendimin e Gjykatës së Lartë, zbardhet edhe kërkesa e të pandehurit, i cili duke kërkuar një masë më të zbutur dënimi se ajo e dhënë në shkallë të dytë shprehej:

“Gjykata nuk ka marrë parasysh faktin që gjendja ime shëndetësore është tepër e rëndë pasi unë kam bërë 2 operacione në zemër, aortën kryesore e kam me problem dhe është e pamundur të behet operacion. Gjithashtu, kam edhe kancer në zorrën e trashë dhe vuaj nga reumatizma.

Qëllimi im kryesor ka qenë që t’i trembja dhe jo t’i vrisja, pasi edhe nga çështja kuptohet që unë as kam vrarë as kam plagosur asnjë person edhe pse unë i kisha të gjitha mundësitë që ‘të arrija në çfarëdo lloj përfundimi, pavarësisht se ata familja Bizgjoni) për familjen time ishin bërë një makth i vërtetë. Familja ime është një nder familjet me të respektuara në fshat, jemi një familje që s’jem.