Djali i këngëtares së njohur kryen vetëvrasje, duroi 16 vjet dhunën e babait

Tina Turner mori pjesë në sfilatën e “Giorgio Armani” në Paris, vetëm disa orë para se djali i saj të kryente vetëvrasje. Djali më i madh i këngëtares 78-vjeçare u gjet i vdekur pasi kishte marrë një plagë me armë zjarri, në shtëpinë e tij në Kaliforni.

Tina u fotografua në tapetin e kuq të sfilatës vetëm 4 orë para se autoritetet të gjenin trupin e pajetë të 59-vjeçarit Craig.

Këngëtarja ishte vetëm 18 vjeçe kur solli në jetë Craig, babai i të cilit ishte një saksofonist i quajtur Raymond Hill. Ajo më vonë u martua me Ike Turner, që adoptoi djalin e saj dhe i dha mbiemrin e tij. Craig punonte për një kompani të pasurive të patundshme në luginën e San Fernando-s.

Tina ka katër fëmijë: djalin Craig dhe Ronnie, 57 vjeç, fëmija i vetëm i saj dhe Ike, si dhe dy fëmijët e Ike-s nga martesa e parë, që Tina i adoptoi kur u martua me të në vitin 1962; Ike Jnr, 59 vjeç dhe Michael, 58 vjeç.

Historia e trazuar e Ike-s dhe Tina-s është pjesë e historisë së muzikës.

Ike ishte i varur nga droga dhe e dhunonte rregullisht e Tina-n derisa pas 16 vitesh ajo u largua në mes të natës me një kostum të bardhë të gjakosur me vetëm 36 cent në xhep.

Tina dhe Ike

Tina u shpreh në 2005-n se djali i saj Craig ishte shumë i ndjeshëm:

“Fëmijët e Ike-s nuk reaguan kurrë, por djali im i madh, Craig, ishte një fëmijë shumë emocional. Ai gjithmonë shikonte poshtë me trishtim. Një ditë kur Ike po më rrihte, Craig trokiti në derë dhe tha: “Nëna, a je mirë?”. Mendova, “Të lutem, mos më rrih në shtëpi”. Nuk dua që fëmijët e mi të dëgjojnë. Përpiqesha të drekoja me fëmijët, të flisja me ta për jetën. Por për Ike kjo nuk kishte kuptim. Gjithmonë kthehej në shtëpi vonë nga studioja. Ishte e tmerrshme”.

Tina jeton në Zvicër që nga viti 1994 me producentin gjerman Erwin Bach. Çifti u martua pesë vite më parë.