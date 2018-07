Dj personal i Noizy-t shpërthen në të shara ndaj reperes shqiptare

Dj personal i Noizy-t ka shpërthyer së fundmi me një status në Instagram të cilin pak më vonë e ka fshirë. “Kush po i le me kendu keto te voglat bre robt ja q***, me mshel me Instagram me krejt, me zhduk, me ja q* robt”, shkruan Dj Crax në foton e ruajtur nga intv.al.

Duke qenë se Dj Crax flet për një këngëtare të vogël në moshë, po aludohet se ai e ka me Rinën.

Reperja së fundmi ka publikuar këngën e re dhe është komentuar shumë. Megjithatë nëse dj Crax e ka pasur me Rinën apo dikë tjetër na mbetet të presim për ta mësuar.