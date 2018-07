Ditën një vajzë seksi, natën kriminele, kjo është grabitësja që habiti gjithë Fierin

Vajza ne foto është Anna Malaj nga Mallakastra. Pamja e saj është engjëllore, por në fakt pas saj fshihet “grabitëse”. Të paktën këtë pretendon policia, e cila e akuzon për grabitje me armë.

Policia e Fierit bën me dije se banda në fjalë është përgjegjëse për një grabitje me armë zjarri dhe dy tentativa grabitje. Anna Malaj u ndalua ditën e sotme nga policia pasi në bashkëpunim me E.G, 22 vjeç, nën kërcënimin e armës kanë vjedhur një pikë karburanti.

Të dy këta shtetas( Kushërinjë), nën kërcënimin e armës, në datën 02.07.2018, në Levan, kanë vjedhur një pikë karburanti ku kanë marrë shumën prej 30000 lekësh të reja. Gjithashtu policia ka sekuestruar dhe armën me të cilën autorët nën kërcënimin e saj kryenin vjedhjet.