Ditë e shënuar për familjen mbretërore, ja ç’do të ndodhë sot me princin Louis

Princi Louis do të pagëzohet sot përpara pjesëtarëve të ngushtë të familjes mbretërore. Princi, i cili lindi vetëm 11 javë më parë dhe është i pesti në radhë për fronin, do të pagëzohet në Katedralen Mbretërore në Pallatin e Shën Jakobit.

Princi George, 4 vjeç dhe Princesha Charlotte, 3 vjeçe, do të ndodhen aty për ditën e rëndësishme të vëllait të tyre më të vogël.

Do të jetë dita e parë që Duka dhe Dukesha e Kembrixhit do të shihen bashkë me tre fëmijët e tyre si një familje.

Princi Harry me bashkëshorten e tij Meghan Markle do të jenë gjithashtu prezentë gjatë ceremonisë së pagëzimit. Xhaxhai i tij Harry shpenzoi 8.000 paund për t’i blerë librin e parë të “Winnie The Pooh” si dhuratë për ditën e pagëzimit.

Libri është botuar në vitin 1926 dhe në atë kohë u printuan vetëm 30.000 kopje.

“Një nga kujtimet më të bukura të Harry-t në fëmijëri ishte kur nëna i lexonte histori kur shtrihej për të fjetur”, tregoi një miku i princit.