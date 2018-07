“Deti i shqipërisë po i shitet Greqisë, qytetarët të ngrihen fuqishëm”

Ish kryeministtri Sali Berisha u ka bere thirrje shqiptareve te ngrihen kunder asaj qe ai e quan shitje e detit ne dem te Shqiperise dhe ne favor te Greqise.

Statusi i plotë i Berishës:

Zografi urdheron i tmerruar ndrikull Mimi Trafikun te mbylle punimet e komisionit parlamentar!

Te dashur miq, Zografi i dyte, per te mbulluar aktin e tradhetise se tij te larte kombetare urdheroi sot ndrikull Mimi Trafikun te mbylle ne menyren me te paskrupullt seancen e pyetjeve ne komisionin parlamentar per Ditzi Tardhtar Bushatin per shitjen e Detit dhe pasurive perrallore te gazit dhe naftes te Shqiperise ne detin Jon.

Me aktin e sotem banditesk, Zografi i dyte dhe Ditzi Tadhtar Bushati vetem se faktuan se ata kane frike vdeksore nga transparenca, e cila nxjerr ne driten e diellit dhuraten qe i bene Greqise prej 1200 km katror det dhe triliona fuçi nafte dhe meter kub gaz pasuri kombetare e Shqiperise.

Po rikujtoj ketu se ministri i mbrojtjes i Greqise ka deklaruar ne media se me marrevshjen e detit me Shqiperine zmadhohet atdheu (Greqia). Kurse Kryeministri Cipras deklaroi pas marreveshjes me Zografin e dyte te Londres ku vendosen coptimin e dyte te trojeve shqiptare se zgjidhja (marreveshja) i jep avantazh te rendesishem Greqise ne Zonen Ekskluzive Ekonomike (pra zonen e naftes dhe gazit).

Me kete raste u bej thirrje shqiptareve te ngrihen fuqishem per ti rezervuar Zografit te dyte dhe Ditzi Tradhtar Bushtatit fundin e merituar!