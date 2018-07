Dëgjuat këngën e Luanës dhe ju shqëtoi gafa e saj në klip?!

“Vetëm ty”, është një këngë shumë ritmike dhe tipike verore, ajo u prit shumë mirë nga publiku, por me siguri ky detaj ju ka shpëtuar.

Luana shfaqet tepër sensuale dhe joshëse në klip, me një fustan të shkurtër me ngjyra dhe flokët kaçurrela. Të gjithë e ndoqët klipin, por me siguri ju ka shpëtuar ky detaj.

Teksa këndonte, ajo bën një lëvizje me kokë dhe papritur flokët i ngecin tek lulet e varura në mur. Këtë veprim këngëtarja e ka publikuar vetë në Instagramin e saj, ku ka vendosur disa emoji duke qeshur.