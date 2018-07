Qëllojnë në dasmë për festime, policia ndërhyn dhe bllokon armën

Të shtënat me armë zjarri gjatë dasmave në Kosovë janë një traditë. POr fakti se kjo traditë shpesh ka sjellë pasoja dhe madje ka cënuar sigurinë e jetën, ka bërë që disa persona të ndalohen nga policia gjatë kohëve të fundit.

Rasti i fundit ndodhi të dielën në fshatin Grejkoc të Suahrekës.

Policia e Kosovës theksoi se një person kishte qëlluar me armë gjatë dasmës dhe me t’u njoftuar për rastin policia mbërriti në vendngjarje dhe identifikoi edhe personin që qëlloi me armë.

Sipas policisë, i dyshuari i këtij rasti ishte treguar bashkëpunues dhe e kishte dorëzuar një kallashnikov me 23 fishekë.

Me urdhër të prokurorit të shtetit i dyshuari është lënë i lirë, ndërsa kallëzimi penal dhe provat materiale do t’i kalojnë prokurorisë për procedura të më tejme.