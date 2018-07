Dash Shehi: Gjurmova tri vjet pronat e mia dhe u dorëzova, Rama 20 vjet pas Teatrit

Nga foltorja e Kuvendit, deputeti Dashamir Shehi ka kundërshtuar shembjen e Teatrit Kombëtar, duke thënë se argumentat që përdor qeveria nuk qëndrojnë.

Shteti arrogant, tha Shehi, po shkatërron kulturën. Deputeti tha se gjithë kjo nismë e mazhorancës në thelb ka grabitjen e tokës publike.

Duke sjellë shembullin e vet se kishte rendur 3 vjet për të rimarrë tokat dhe më pas ishte dorëzuar, Shehi tha se Rama ka 20 vjet që rend pas Teatrit po nuk u tërhoq.

Dashamir Shehi: Kjo tema e Teatrit, ashtu si Teatri vetë i ka të gjitha brenda dramën, komedinë, tragjedinë. Por ky teatri jonë ka dhe një hall tjetër, paratë.

Zoti Kryeministër ka 20 vjet që merret me këtë. Unë kam pasur një tufë pronash të miat, të babait tim, të ligjshme. I gjurmova vetëm 3 vjet më pas u mërzita, por ky ka 20 vite që e do këtë pronë. Teatri atë që ka vlerë më të madhe vjetërsinë e saj.

Kjo qoshe e Tiranës besoj se mund të jetë hapësira publike më e nderuar për tu mbajtur dhe respektuar.

Ne duhet të mburremi atë që kemi histori, jo me të rejat. Arsyetim më idiot është kjo që të vjetrën dhe ta shembim.

Doni të re, keni bulevardin e ri, ikni i bëni atje. Jetë në këtë qytet, ka vetëm nga Universiteti tek 15-katëshi, pastaj pjesa tjetër është shndërruar vetëm në një konvikt. Sheshin mend po vinë turistat jo nordikë, këtu 1 km jetë është.

Këta duan të vendosin këty dhe kulla dhe teatrin e ri. Teatri ka vlerë se është i vjetër.

Nuk kemi para thotë Ministri i Financave dhe na gjeti një skemë financiare shumë e zhvilluar, e rafinuar, nuk e kishte gjetur njeri deri tani këtë punë. Zero thotë. Si zero me tokën e shtetit?Po ti japim dhe Parkun “Rinia” me zero ta bëjnë, çfarë do të bëni tek Parku “Rinia”?

I japim leje 40 kat, 10 kat i merr shteti shqiptar, bëjmë Ministrinë e Financave, Arsimit, çfarë doni me bë? Edhe zero. Ç’është ky shtet karagjozësh me prish kulturën e vet!Shyqyr që e kemi, se nuk e kemi bërë as vet, na e bënë italianët.

Këtë PPP e di mirë. Po për çdo vepër në Shqipëri do sillni nga një ligj ad-hoc? Dhe mendoni se ne këtu jemi budallenj, jo ne këtu që do ta kundërshtojmë edhe sikur të ishte i drejtë, po ju vetë, më vjen keq që nuk janë këta kolegët e mi se besoj se ndihen po kaq keq sa unë kur të shkojnë në shtëpi dhe të flasin me gratë e tyre. Pse e ngrite kartonin?

Tha një fjalë të mirë Balla, të mençur. Nuk ka më diskutim tha, i sqaruam gjërat, po e mbyllim abuzimin. Në fakt e mbyllëm, ju ngrini kartonin, ata marrin paratë. Jemi të gjithë të humbur nëse votojmë këtë ligj.