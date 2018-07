Britmat e prindërve zgjuan fshatin, zbulohet shkaku pse u vetëvar 13-vjeçari në Dibër

Një ngjarje e rëndë ndodhi dje në Maqellarë të Dibrës ku një 13-vjeçar u vetëvar në një pemë shumë pranë shtëpisë së tij.

I mituri me inicialet F.R kishte shkuar në mëngjes tek pema dhe i ka dhënë vetë fund jetës vetëm 200 metra larg banesës ku ndodheshin prindërit. Fqinjët e të miturit kanë thënë se kanë dëgjuar zënka në familjen e tyre të dielën dhe të hënën në darkë por nuk i dinë shkaqet. Pas sherrit me prindërit e tij i mituri është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer më gjatë natës.

Dje në mëngjes familjarët kanë dalë për ta kërkuar dhe fatkeqësisht e kanë gjetur të pajetë poshtë një kumbulle. Britmat e prindërve kanë zgjuar banorët e tjerë, të cilët të alarmuar janë grumbulluar rreth vendit, shkruan Panorama.

Policia ka thënë se fillimisht u dyshua për vrasje por më pas nga hetimet rezultoi se ai është vetëvarur pasi nuk iu gjetën shenja dhune. Ngjarja ka shokuar gjithë banorët e Maqellarës.

Sipas Panoramës pasditen e së dielës, 13-vjeçari ka luajtur futboll në livadhet e fshatit Kërcisht, bashkë me moshatarët e tij. Pas mbarimit të ndeshjes, ai është larguar në banesë. Por një bashkëmoshatarit të tij, duke luajtur, i kishte humbur një varëse floriri. Ai ka dyshuar se e kishte gjetur atë në fushë pikërisht 13- vjeçari, ndaj ia ka kërkuar t’ia kthente pas. I mituri e ka mohuar një fakt të tillë dhe më pas është larguar për në banesën e tij. Por, bashkëmoshatari i tij i ka shkuar mbrapa, duke i kërkuar varësen edhe në sy të prindërve. Këta të fundit, sipas të dhënave nga grupi i hetimit, i kanë kërkuar djalit të nxirrte varësen nga ku e kishte fshehur.

Por i mituri ka këmbëngulur sërish se nuk kishte dijeni dhe as e kishte gjetur ai varësen e humbur. Mesa duket, akuza e shokut të tij dhe e prindërve e ka lënduar të miturin dhe ai është larguar menjëherë nga shtëpia. Prindërit nuk e kanë kërkuar fillimisht, duke menduar se ai do të kthehej, por vonesa e tij i ka vënë në alarm dhe kanë kërkuar gjithandej. Vetëm të nesërmen në mëngjes, trupi i tij është gjetur pa jetë. Mësohet se familja prej pesë anëtarësh jetonte në kushte të vështira ekonomike pasi dy prindërit ishin të papunë, kishin pak tokë dhe trajtoheshin me ndihmë ekonomike.