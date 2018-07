Berisha publikon denoncimin e rëndë: Drejtori i policisë gju më gju me kriminelët

Ish kryeministri Sali Berisha ka publikuar nje denoncim per drejtorin e policise se Elbasanit, i cili sipas tij eshte i lidhur me krimin.

Postimi i Berishes: Elbasani nen terrorin e bandave te Edvinit dhe don Lales!

Qytetari dixhital denoncon:

-Çdo nate ne qytet vihen bomba dhe digjen makina!

-Narkopolicia fsheh krimet dhe eshte bere njesh me bandat.

-Narkodrejtori Altin Qato gju me gju me kriminelet!

-Edi Rama dhe Spartak Braho mbeshtetes kryesor te vrasesve serial e narkotrafikanteve.

-Bandite te akuzuar per nje seri vrasjesh dhe per shume vepra penale si Florenc Çapja, Ambri Sinakolli levizin te lire dhe mbrohen nga xhafopolicia!

-Krushqve te Taulant Balles nuk u sekuestrohet pasuria

Lexoni te plote mesazhin e tij. sb

“Mirdita Z.Sali Berisha i nderuar doja tju trregoja nje situat te pazakont ku dita dites po perkeqsohet me keq ne elbasan po behet nami cdo nat duke djegur makina duke ven bomba dhe policia nuk i ben me dije ne media sepse jan ber bashk me bandat qe sundojjn ne qytetin e elbasanit. Zoti Berisha familja capja ne elbasan po ben namin duke pasur perkrahjen e Edi rames dhe Spartak brahos qe ishte 2 dit me par tek hotel univers duke ngren drrek me kriminelin Ardian capja dhe florenc capja. Cdo nat florenc capja me horrat e tij dalij me arm neper qytet me makina te blinduara bejn presione djegin shpia makina vendosin gjoba. Kjo familje esht nje familje mafioze merret me kanabis dhe kokain ne holland dhe angli si dhe me prostitucion.

Eksponet kryesor Ardian capja me mbeshtetje te fort politike perkrah niperit e tij , Florenc capja , Ambri sinakoli personat jan akuzuar per shum vepra penale ku me e renda esht ajo e vrasjeve te njepasnjeshme. Personat ne fjal Ardian Florenc capja. Dhe bledar muca kan qelluar ne 8 qeshor 2016 mbi policin ne elbasan por dolen te pafajshem sepse e mbylli banda Rama-Tahiri . Ju lutem postojeni qe ky drrejtor qe ka ardh ne elbasan Altin Qato mos te shkoj te drrekoj e darkoj tek hotel univers ne pronsi te capjave po te bej punen ti arrestoj.

Keta persona jan dhe ne hetim pasuror per pronat qe kan ven me prostitucion , kundrraband armesh gjobvenie dhe trafikim e drograve te forta heroin e kokain me kryetar Florenc capjan dhe Bledar mucen , prokuroret sapo vin ne elbasan dhe prekinz dosjet e nxehta brenda 10 ditesh e shikojn veten te transferuar nga qyteti sepse dosjet kan shum gjera brenda duke filluar nga vrasja e Ardian ibrahimit nje invalidi me karroc e deri tek oficeri policis Fadil mema te gjitha kto vrasje te faturara edhe me fatur te prer nga familja capja dhe te urdheruara nga Ardian capja, pse nuk flet asnje organ ligjzbatuaes cfare po behet me krushqit e Tauland balles a po i sekuestrohen pronat pasurit qe i kan ven nga aktiviteti kriminal apo po afrohen votimet dhe i duhen Taulandit ne terren horrat dhe prandaj shteti ben nje sy qorr e nje vesh shurdh , ngrijeni zerin doktor dhe flisni sa nuk esht von se ne elbasan esht situata shum e rend, cdo nat digjen makina, shtepi ,dyqane dhe policia nuk raporton asgje per fat tkeq sepse jan te lidhur me krimin, ju lutem anonim”