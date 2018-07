Bëhet nënë për herë të parë, Xhensila emocionon me fjalët për Ajkën

Xhensila Myrtezaj është bërë për herë të parë nënë gjatë ditës së sotme. Këngëtarja dhe Bes Kallaku kanë vendosur ta quajnë vajzën e tyre Ajka, një emër tradicional shqiptar, të cilin rrallëherë na qëllon ta dëgjojmë.

Ashtu si Besi edhe këngëtarja Xhensila Myrtezaj ka ndarë të njëjtën foto duke shkruar edhe ajo të gjithë emocionet dhe dashurinë që po ndjen me ardhjen në jetë të vogëlushes së saj.

Xhensila shkruan se:

Kur morem vesh qe do vije ti, sa u lutem dhe falenderuam Zotin per kete bekim. Mire se erdhe Ajka e jetes tone.

Te mbaj ne krahe, e ta ndjej frymen, edhe aromen, a thua se te gjitha lulet e kesaj toke jan mbledhur grusht tek gusha jote. Cfar ndjesie qenka te mbash krejt boten ne duar. O kenga ime, o poezia ime.

Bej te miren edhe duaje veten. Per cdo te mire qe do besh, Zoti do shkurtoje distancen mes teje edhe Atij.

Nuk me ka emocionuar asnje publik sa ty, un jam publiku yt ne fakt, duartrokas gjithcka tenden. Zoti qofte bariu yt. Ti do jesh lutja ime. Bes, zoti na bekoi te dyve me mè te shtrenjten dashuri. Un jam me fat qe te kam, me shume akoma qe ti je babi i Ajkes sone.

Faleminderit gjithkujt qe u be pjese e ketij bekimi tonin.

Ne te tre ju falenderojme. Perqafime. Xhensila, Besi dhe Ajka. PS: Ajka, edhe dicka, do shkruajn portalet per ty keto dite, i falenderojme por edhe i lutemi ta lene me kaq edhe te respektojne privatesine e cdo fotoje te dal pa miratimin tone. Flm.”