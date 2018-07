Audio-përgjimi i Xhafajt, tërhiqet Italia. Ja ku do dërgohet për ekspertim

Hetimet për audio-përgjimin e Agron Xhafajt janë ende pas një përgjigje zyrtare në lidhje me ekspertizën e zërit.

Burime nga prokuroria kanë bërë të ditur se ka dështuar tentativa për ti bërë ekspertizën e audio-përgjimit të zërit të Agron Xhafajt.

Burime nga institucioni i akuzës kanë bërë të ditur për SYRI.net se Itali kthyer përgjigje se nuk mund të bëjë këtë ekspertizë.

Sipas ekspertëve italianë, ky proces është shumë i vështirë pasi audio-përgjimi ambiental është shumë i dobët dhe zërat janë po ashtu të dobët.

Pas kthimit të përgjigjes nga Italia, prokuroria ka vendosur që të dërgojë audio-përgjimin në një institut në Angli.

Tani do të pritet nëse instituti ku do të dërgohet audio-përgjimi të kthejë një përgjigje të saktë, apo edhe ata do të vendosin si Italia.