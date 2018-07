Alarmi i OKB dhe OBSH: Djathi parmigiano dhe proshutat krudo më të dëmshme se duhani

Parmigiano Reggiano, proshuta krudo, vaji i ullirit dhe pica janë po aq të dëmshme sa duhani dhe shumë shpejt në etiketat e tyre mund të shkruhet se dëmtojnë rëndë shëndetin e konsumatorit. Alarmi është dhënë nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë pas një studimi për ushqimet e pasura me yndyrë, kripë, sheqer dhe kundër konsumit të alkolit dhe duhanit.

Objektivi i OKB-së është ai i reduktimit të konsumit të këtyre ushqimeve dhe parandalimi i sëmundjeve jo të transmetueshme si diabeti, sëmundjet kardiovaskulare dhe tumori. Por nga palalti i qelqtë pas polemikave të shumta nga ana e ministrit italian të Agrokulturës Centenario dhe disa shoqatave të ushqimeve, vjen dhe hapi i parë prapa.

Burime diplomatike sigurojnë se mbledhja e Asamblesë së Përgjithshmë të OKB-së në 27 Shtator do të mbyllet me një deklaratë politike, për të cilën po zhvillohen ende negociata. Nuk parashikohet asnjë rezolutë dhe për pasojë asnjë votim për shtimin e taksave dhe aplikimin e etiketave paralajmëruese për produktet më të njohura ushqimore Made in Italy.

Ministry italian Centinaio e cilësoi raportin e OBSH dhe OKB si një çmenduri dhe premtoi një betejë shumë të ashpër në mbrojtje të produkteve të famshme italiane./abcnews