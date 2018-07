E fejuara e Stresit befason me përgjigjen kur e pyesin për lidhjen në distancë

Ditët e fundit janë në qendër të vëmendjes nga mediat rozë, kjo ndoshta lidhet edhe me faktin që për herë të parë Stresi ka dhënë një intervistë publike me të fejuarën e tij, Keisin.

Arkimedi (Stresi) dhe Keisi janë në një marrëdhënie prej 3 vitesh dhe vetëm para pak muajsh shpallën edhe fejesën.

Keisi, ka studiuar në Kanada dhe për një kohë të gjatë ka qenë larg të dashurit të saj. E pikërisht për këtë janë interesuar edhe ndjekësit e saj që ta pyesin në Instagram se si ja ka dalë të mbajë lidhjen në distancë.

Keisi është përgjigjur me të qeshura:

Tu i ra murit me kokë përditë.”

Sakaq, në intervistën për “Who”, Keisi rrëfeu de me Stresin takoheshin vetëm në qytetet europiane dhe asnjëherë në Tiranë, pasi kishte frikë se do ta zbulonin të shtëpisë.