520 tërmete në dy ditë/ Aktiviteti sizmik vazhdon, çfarë pritet në ditët në vijim?

Duke filluar nga mesdita e së mërkurës e deri këtë të premte, sipas sizmologëve vendi ynë është goditur nga 520 lëkundje tërmeti të cilat e kanë origjinën nga zona e Gjirit të Lalzit.

Lëkundjet filluan ditën e mërkurë me një magnitutë prej 5.2 ballësh të shkallës Rihter dhe kanë vazhduar më tej me intensitet më të dobët deri në ditën e sotme.

Por çfarë pritet të ndodhë në vijim, a do të ketë më lëkundje toke?

Sizmologu Rrapo Ormeni sqaron situatën sizmike në vendin tonë:

Aktiviteti vazhdon, numërohen rreth 520 pasgoditje, ku më e forta përveç të mërkurës, 4.2 ka qenë ajo e orëve të para të mëngjesit, me magnitudë 4.3 të shkallës Rihter”

Epiqendra e tërmeteve sipas tij mbetet e njëjta zonë, Gjiri i Lalzit, ndërsa sa i përket vijueshmërisë së tërmeteve ai sqaron për TCH:

Është një tipologji e njëjtë e tërmeteve, që pas një goditjeje të fortë shoqërohen me pasgoditje. Tërmeti i Leskovikut në vitin 2004, ngjarje me të njëjtën magnitudë; tërmeti i 2009-s që ka vazhduar për një muaj; tërmeti i Durrësit; në vitin 2014 ai i Cërrikut; për të ardhur te tërmeti i ditës së mërkurë.”

Ndërsa sa i përket pyetjes që na mundon të gjithëve se a do të ketë më tërmete në ditën në vazhdim ai sizmologu Dushi thotë se nisur nga ecuria e aktivitetit, mendohet që situata është duke u normalizuar.

Ai shton më tej:

Kjo do të kërkojë edhe pak kohë, por një situatë e tillë ka treguar se të radhës do të jenë me magnitudë më të vogël, pra të mos përbëjë më rrezik.”