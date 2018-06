Zbardhen detaje të reja nga plani i sulmit kundër KFOR-it

Dy personat e dyshuar se planifikuan t’i sulmonin ushtarët e KFOR-it ishin duke bashkëjetuar që një kohë të gjatë, thuhet në arsyetimin e Prokurorisë Speciale të Kosovës që binden gjykatën t’i dërgojnë të dyshuarit në paraburgim për një muaj.

I dyshuari me inicialët G.SH., 26-vjeç ka shtetësi belge, por ka lindur në Kosovë. Ai ka udhëtuar disa herë muajt e fundit nga Belgjika në Kosovë, ku sipas Prokurorisë edhe ka bërë planifikimet për të kryer sulme ndaj ushtarëve të NATO-s.

Prokuroria nuk ka treguar nëse sulmi ishte i drejtuar ndaj ndonjë shteti të veçantë që ka ushtarë në Kosovë.

Të dy të dyshuarit u arrestuan të mërkurën pasi Policia kishte përgjuar telefonat e tyre dhe kishte dëgjuar biseda se ata ishin duke përgatitur sulme.

“I dyshuari mashkull i ka kërkuar të dyshuarës, më të cilën bashkëjeton, të përgatisin së bashku akte terroriste në territorin e Kosovës, që të bëjnë sulm vetëvrasës me materie eksplozive të vendosur në automjet kundër pjesëtarëve të KFOR-it dhe vende tjera të frekuentuara me qytetarë e duke planifikuar edhe furnizimin me armë të zjarrta dhe materieve eksplozive, me qëllim të kryerjes së aktit terrorist”, thuhet në kërkesën e Prokurorisë Speciale të cilën e posedon Radio Evropa e Lirë.

I dyshuari po ashtu ka “ka planifikuar përgatitjen e akteve terroriste në Belgjikë dhe në Francë meqë është edhe shtetas belg duke planifikuar sulm vetëvrasës në vende të frekuentuara me qytetarë”.

Çifti do të qëndrojë në paraburgim për një muaj derisa gjykata të merr ndonjë vendim tjetër. Avokatët e të dyshuarve nuk i kanë pranuar dyshimet e Prokurorisë dhe kanë kërkuar lirimin e tyre.

Mbetet e paqartë nëse të dyshuarit i përkasin ndonjë grupi ekstremist apo kanë qenë duke vepruar të vetëm.

Një hetues i Policisë i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Policia po bën hetime intensive dhe nuk përjashtohet mundësia që të ketë edhe persona të tjerë të arrestuar lidhur më këtë rast.

Mbi 300 persona nga Kosova kanë shkuar për të luftuar në Siri dhe Irak, duke përkrahur grupin militant Shteti Islamik.