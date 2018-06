Zaev: Emri do të jetë Republika e Maqedonisë së Veriut

Është arritur marrëveshja mes Greqisë dhe Maqedonisë për çështjen e emrit.

Kryeministri maqedonas Zoran Zaev ka njoftuar se nga sot, emri i ri do të jetë Republika e Maqedonisë së Veriut.

Sot është një ditë me e mirë për Maqedoninë, më shumë perspektivë dhe ditë më të mira për Maqedoninë po vijnë. Kemi një marrëveshje historike mes Greqisë dhe vendit tonë. Me këtë marrëveshje do të kemi identitetin, gjuhën dhe kulturën tonë. Kemi identitetin, gjuhën, shtetësinë dhe kulturën tonë.

Nga sot e tutje nuk do të quhemi më FYROM, por maqedonas. Nga sot emri i ri i do të jetë Republika e Maqedonisë së Veriut, nacionaliteti maqedonas, gjuha maqedonase dhe po ashtu do të përkthehet në të gjitha gjuhët e botës.