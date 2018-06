U gjet me plumb në kokë, videoja e fundit që publikoi shoferi i Fatmir Xhafajt

Nje video me makine dhe me muzike eshte e fundit qe eshte publikuar nga Shkelzen Qordja, 31 vjecari qe u gjet me plumb ne koke brenda Gardes se Republikes.

Ai punonte si njeri nga shoferet e Ministrit te Brendshem Fatmir Xhafaj. Ne makinen ku ai u gjet pa jete te shtunen, eshte gjetur edhe nje pistolete.

Garda e Republikes mohoi qe viktima te kete qene i pezulluar nga detyra sic u pretendua pak minuta pas ngjarjes se rende te ndodhur brenda institucionit te Gardes ne ora 09.30 te dites se sotme./lajmifundit.al