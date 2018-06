Vuri re diçka që burrit i ndodhte në shtrat, pas 23 vitesh bashkë gruaja merr lajmin e hidhur

Humbja e një personi të dashur nuk është e lehtë dhe ndoshta është edhe më e dhimbshme kur kjo ndodh si rezultat i diçkaje që mund të ishte shmangur.

Crissy Naticchia i është dashur t’i japë lamtumirën bashkëshortit të saj Jeff pas 23 vitesh martesë dhe arsyeja është me të vërtetë e tmerrshme, shkruan ShkodraNews. Burri humbi jetën për shkak të ndërlikimeve që u zhvilluan pasi një insekt e pickoi atë.

Crissy donte të bënte publike historinë e saj, duke shpresuar që të krijonte vetëdijen për infeksionin e rrezikshëm që i dha fund jetës së bashkëshortit të saj të dashur Jeff.

“Burri im ishte një njeri që i dedikohej shumë familjes së tij, ai bëri gjithçka për ne, pa kushte. Tani që ai nuk është këtu, ne ndjehemi të humbur, të frikësuar dhe të vetëm”, tha ajo.

Para se të vdiste, Crissy pohoi se burri i saj investoi shumë kohë për të patur shëndet më të mirë dhe për të humbur peshë.

Gjatë gjithë viteve të martesës, ai kishte qenë i sëmurë vetëm dy herë. Megjithatë, një ditë ai kishte shumë ethe, pasi u pickua nga një insekt.

Crissy menjëherë e kuptoi se diçka nuk po shkonte me të. Jeff kishte djersitje shumë më tepër se normalja dhe rrobat e tij ishin të lagura me djersë. Gruaja duhej të ndryshonte shpesh çarçafët e krevatit, sepse edhe ato ishin të lagura me djersë.

Pas disa ditësh, ata arritën të bindin Jeff për të shkuar në dhomën e urgjencës, ku ai u diagnostikua me një infeksion të veshkave dhe i dhanë antibiotikë.

Për fat të keq, ky gabim në diagnozë i kushtoi atij jetën.

Pasi shumë shpejt sëmundja e mposhti.

Mjekët arritën të gjenin sëmundjen e burrit pas dy ditësh. Por, kur e kuptuan se ishte tepër vonë.

Jeff ishte prekur nga Babesiosis, një sëmundje që transmetohet nga insektet dhe që sulmon qelizat e kuqe të gjakut. Më shpesh ndikon në kafshët shtëpiake dhe bagëtinë, edhe pse mund të jetë fatale për njerëzit.

Në Shtetet e Bashkuara, në vitet e fundit, ka pasur një rritje në rastet e Babesiosis. Për fat të keq, Jeff ishte duke vuajtur nga asplenia, e cila është një pamjaftueshmëri funksionale e shpretkës dhe kjo e bëri sëmundjen të përhapet më shpejt brenda trupit të tij.

Për një kohë të shkurtër dukej se Jeff po arrinte të luftonte sëmundjen, por në fund zemra e tij ndali.

Kjo është një tragjedi që mund të ishte shmangur dhe, prandaj, Crissy është duke bërë çdo gjë të mundshme për të qenë në gjendje për të përhapur informacionin për këtë sëmundje, shkruan ShkodraNews.

Crissy shpreson që me vetëdije më të madhe, në të ardhmen, Babesiosis mund të jetë më e lehtë për t’u identifikuar dhe trajtuar.

Mësoni më shumë për sëmundjet që transmetohen nga insektet, mund të shpëtojnë shumë jetë. Kush e di se çfarë do të kishte ndodhur nëse Jeff-i do të ishte diagnostikuar me këtë sëmundje menjëherë.

Ndani këtë histori për sa më shumë njerëz të jetë e mundur për të njohur simptomat e kësaj sëmundjeje. /Përshtati: ShkodraNews