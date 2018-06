Vokshi: “Shëndetësia Falas” gënjeshtra më e madhe e Ramës

SHËNDETËSIA FALAS E RAMËS: Vuajtje që kushton shtrenjtë për shqiptarët dhe parajsë monetare për oligarkët!!!Ja ku e shohim cdo ditë, ashtu si babai i tij ideologjik, ”gju me gju”, për të evidentuar supremacinë e liderit suprem, i cili të siguron mjekim nëse të mëshiron, të siguron punë nëse e propagandon…Por as shfaqjet teatrale me pjesëmarrje të kontrolluar nuk po e shpëtojnë dot Edi Ramën. Shteti i ngritur vetëm për pushtetin e tij personal është shndërruar në një gërmadhë e madhe, që po e zë edhe atë vetë brenda…Në vetëm 2 minuta, me fjalë të thjeshta që mbanin dhimbje të madhe, dy zonja nga Cërriku zhbënë arritjet imagjinare të Ramës në shëndetësi. #CHECKUP FALAS??? 120 milionë EURO sponsores së fushatave zgjedhore nuk sigurojnë dot asnjë aparat për matjen e tensionit….KU SHKOJNË PARATË E CHECK UP kur përgjigjet janë të mangëta apo jo të sakta apo "sa për të kaluar rradhën" e kur as tensionin nuk e mat dot??? #MAMOGRAFI FALAS?? Mashtrimi i Ramës me mamografitë falas është edhe më #kriminal… Edhe pas 3 vjetësh, asnjë grua nuk ka marrë përgjigjet e ekzaminimeve. Për cfarë vlen një mamografi, qoftë edhe falas, apo një CD në dorë, kur askush s'mund ta lexojë e kuptojë atë?? Në pritje të koncesionit për klientin e rradhës për leximin e #mamografive…gratë ngrenë sytë nga qielli me lutjen drejt Zotit që t’u zgjasë sadopak jetën …Kërkoni shërbim spitalor e shëndetësor në Cërrik, Belsh??? Mos jeni cmendur tja kërkoni këtë Kryeministrit??? Harxhoni paratë e fundit që keni kursyer, hipini autobuseve e furgonave, përplasuni dyerve të spitaleve në Tiranë apo qytete të tjera, anipse edhe atje gjenda është katastrofike sepse fondet për shëndetin e qytetarëve janë përthithur nga te pangopurit…400 miln EURO për katër koncesione abuzive të panevojshme, qindra milionë EURO për tendera spitalorë korruptivë, e në spitale nuk ka gjilpëra, serume, glukozë, pambuk, doreza, avastinë, herceptinë, nuk ka reagentë për analizat…zgjidhja?? Të shkosh te privati duke marrë borxhe e kredi, ose të kthehesh pa asnjë shpresë, pa para e mbase më shumë borxhe në kurrizin e përkulur më shumë nga hallet e shumta …SHËNDETËSIA FALAS E RAMËS: Vuajtje falas për shqiptarët dhe parajsë monetare për oligarkët!!!

Gepostet von Albana Vokshi am Samstag, 2. Juni 2018