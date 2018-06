Me 14 qershor, pra thuajse në më pak se dy javë, fillon Kampionati Botëror i Futbollit “Rusi 2018” dhe presidenti i vendit organizator duke se e ka të qartë se kush do jetë kombëtarja fituese.

Lideri më me ndikim në botë, Putin, mendon që Spanja është favoritja kryesore për këtë trofe botëror.

Në një takim me gazetarët në Moskë, Vladimir Putin u shpreh:

Pothuajse të gjitha ekipet kanë emra të mëdhenj, disa madje kanë nga lojtarët më të mirë në botë, por Spanja ka shumë lojtarë të mirë në të gjitha pozicionet dhe kjo është arsyeja pse ajo nuk ka dështuar në fazën kualifikuese dhe është kombëtarja e vetme që ka arritur e pamposhtur në Kupën e Botës.”

Si duket Putin është i magjepsur pas spanjollëve, teksa tha:

Loja që Spanja luajti në Kupën e Botës së Afrikës së Jugut ishte thjesht mjeshtëri. Pastaj, ajo nuk mundi ta përsërisë atë në Botërorin e Brazilit, por tani është kthyer në nivelin e vitit 2010. Kjo është arsyeja pse Spanja është një nga favoritët më të mëdhenj në Botërorin që do të zhvillohet në vendin tonë.”

Ekipi kombëtar i Spanjës do zbarkojë në Rusi këtë të enjte me 7 qershor dhe do qëndrojë në Krasnodar, një qytet dominohet nga ndikimi i mandatit Sergei Galitsky, një nga biznesmenët më të pasur në botë dhe mik i ngushtë i Putin.