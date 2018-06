Vjen lajmi fantastik për çiftin e të moshuarve nga Korça që i nxorrën fëmijët në mes të rrugëve

Një lajm fantastik vjen për çiftin e të moshuarve nga Korça, video-rrëfimi i të cilëve preku mbarë rrjetin.

Edhe në newsbomb.al reagimi i lexuesve ishte i jashtëzakonshëm. Redaksia jonë u interesua për rastin në fjalë duke kontaktuar edhe me autoritetet bashkiake të cilat menjëherë u vunë në lëvizje, lokalizuan mbrëmë çiftin dhe i siguruan fjetje.

Por sensibilizimi ka ardhur edhe nga Fundjava Ndryshe e cila bën me dije se do i sigurojë banesë e do i plotësojë të gjitha kushtet të moshuarve të cilët ishin nxjerrë nga shtëpia nga djali e vajza e tyre.

“Lidhur me rastin e dy pleqve në Korçë. Ne do ti sigurojmë një banesë dhe do ti plotësojmë të gjithë kushtet! Faleminderit të gjithëve që jeni interesuar”, bën me dije Fundjava Ndryshe.