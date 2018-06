Vendet ku duhet të lini bakshish dhe sa

Lënia e një pagese shtesë mbi atë të vendosur në faturë në thelb është një vlerësim për cilësinë e shërbimit të ofruar. Por, në disa vende kjo rezulton të jetë fyese.

Lërini bakshish një kamerieri japonez dhe ai do të fyhet. Mos i lini një kamerieri amerikan dhe do të merrni të njëjtin rezultat. Një ‘shpërblim’, shuma e paguar në krye të faturës aktuale, i jepet drejtpërdrejt stafit të restoranteve dhe bareve, taksistëve, punonjësve të hoteleve dhe ndonjë personeli tjetër shërbimi. Pra, ku duhet të lini bakshish dhe sa? Mjafton t’i hidhni një sy hartës, e cila do t’ju mbajë larg ‘problemeve.’

Lejla: Mos ua lini bakshishin në sy të njerëzve, rrezikoni t’i fyeni. Kjo vlen për vende si Japonia, Koreja e Jugut, Gjeorgjia dhe Islanda.

Blu e lehtë: Mos ua lini bakshishin para syve të njerëzve, do t’i habisni apo hutoni ato. Ata madje mund të bëjnë përpjekje për kthimin e parave tuaja, duke krijuar një situatë të sikletshme. Kjo mund të ndodhë në Peru, Bolivi, Spanjë, Kazakistan, Mongoli dhe Tajlandë.

Blu e errët: Mos lini bakshish, nuk e pranojnë. Mund të reagojnë shumë keq. Kjo ndodh në Kinë, Iran, Finlandë, Norvegji, Danimarkë, Holandë, Belgjikë, Zvicër, Kroaci, Mongoli dhe Tajlandë.

Jeshile e lehtë: Përthyerja e faturës është një mënyrë e mirë për të lënë një bakshish të vogël, por kjo nuk pranohet në këto vende: Angli, Portugali, Gjermani, Republikën Çeke, Bosnjë dhe Suedi.

Jeshile e theksuar: Përthyerja e faturës pritet në Francë, Itali, Hungari, Greqi dhe Letoni.

E verdhë e lehtë: Ju mund të lini një bakshish 5-10%, por nuk mirëpritet. Kjo ndodh në shtete si Ekuador, Argjentinë, Austri, Shqipëri, Turqi dhe Indi.

E verdhë e theksuar: Mund të lini 5-10% bakshish në Slloveni, Rumani, Lituani dhe Rusi.

Portokalli: Nëse lini bakshish, planifikoni rreth 10 për qind. Por mos u ndjeni të detyruar. Ky është rasti në Kolumbi, Sllovaki dhe Estoni.

Portokalli e thksuar: Mund të lini 10% bakshish në Kubë, Uruguai dhe Bullgari.

Rozë: Mund të lini 10-15% bakshish, por nuk mirëpritet në Serbi.

E kuqe: Mund të lini 10-15% bakshish në shtete të tilla si Kanada, Meksikë, Kili, Poloni, Ukrainë, Egjipt dhe Armeni.

E kuqe e theksuar: Lini rreth 15-20% bakshish në Shtetet e Bashkuara./scan