Kryebashkiaku i Tiranes eshte goditur me veze diten e sotme.

Ngjarja ka ndodhur teksa do të niste takimin me artistët për projektin e Teatrit Kombëtar të rinjtë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike kanë qëlluar me vezë kreun e bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj.

Top Channel ka publikuar videon kur ne momentin e goditjes me veze, Veliaj largohet me vrap teksa perkulet me qellim qe tu shpetoje goditjeve nga vezet.