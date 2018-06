Me nje foto ironike dhe nje shprehje po aq ironike ka qene pergjigja e kryetarit te bashkise se Tiranes Erion Veliaj ndaj ngjarjes se ndodhur te enjten ku ai u godit me veze teksa shkonte ne takim me artistet.

“T’kishte Lulzim Basha nishan do kish bo noj punë në Tiranë a do kish fitu noi palë zgjedhje”, ka shkruar Veliaj ne faqn e e tij zyrtare.

Ai ka publikuar nje foto montazh ne te cilen e paraqet veten si personazh te filmave aksion qe u shmanget vezeve si te ishin plumba….