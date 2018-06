Kejsi Medini, vajza e Sabianit, është ndër modelet më të famshme në Shqipëri dhe prej kohësh është në krye të mediave rozë. Por një foto e sajë, ku shfaqej me bikini në një dhomë bashkë me Noizy-n u komentua shumë. Noizy sot publikoi një video, që tregon se do të jetë klipi i tij i ri, ndërsa Keisi shfaqet mbi shtrat duke kërcyer e veshur me bikini.

“Kënga quhet “Luj edhe pak”. Si thoni ju t’ja nisim me armaturen e lehtë? Sa per nxemje, kur ta publikojme?”, pyet Noizy, krah videos së publikuar.