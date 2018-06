Uruguai kualifikon veten dhe Rusinë në Botërorin 2018

Kombetarja e Uruguait dhe Rusia janë dy ekipet e para që sigurojne matematikisht kualifikimin për në fazën e 1/8 të botërorit.

Ekipi i uruguajit ka fituar minimialisht 1-0 ndaj Arabisë Saudite me gol të shënuar nga Luis Suarez në të 23-tën, por kaq ka mjaftuar që Uruguai të sigurojë kualifikimin për në fazën e ardhshme.

Me këtë fitore Uruguai i dhuroi kualifikimin edhe Rusisë, me të cilën do të ndajnë të hënën e 25 qershorit se kush prej tyre do të jetë kryesuesja e Grupit A, me kombëtaren organizatore favorite falë golavarazhit.

Arabia Saudite e Egjipti në po të njëjtën ditë do të luajnë me synimin që të marrin edhe pikën, apo fitoren e parë në këtë Botëror.