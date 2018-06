U çua dhe tentoi ta nxirrte jashtë, Noka i bëhet ferrë Veliajt: Po i vjedh qytetarëve, turp të të vijë!

Pas krijimit të një situate të tensionuar në Komisionin e Medias dhe pas tentativës së deputetit të PD Flamur Noka për të nxjerrë jashtë me dhunë kryetarin e Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, ky i fundit është prononcuar për gazetarët.

Ai ka nisur të shpjegojë projektligjin për shembjen e Teatrit Kombëtar dhe motivin e pavend të kryetares së Komisionit që ai të dilte jashtë pasi nuk po i bindej urdhrit të saj të pushonte.

Vokshi kërkoi ndihmën e Gardës për të nxjerrë jashtë Veliajn, por pas mos reagimit të kësaj të fundit, Noka u çua nga vendi i tij, i hoqi mikrofonin dhe tentoi ta nxirrte nga salla.

Veliaj u shpreh:

Kryetari i bashkisë nuk është i zgjedhur nga parlamenti por nga populli, s’e ka fare detyrim, unë e bëj me pasion këtë punë dhe sa herë është puna të lartësoj Tiranën kam qenë i gatshëm.

I kam thënë para seancës kryetares së Komisionit, meqenëse presim një vendim të rëndësishëm, iu përgjigja pozitivisht 2/3 të këshillimit, unë isha ftuar dhe u paraqita siç kishim rënë dakord edhe para fillimit të seancës, do i bëj dy dëgjesa, por e pashë që ishte kurth se mungonin aktorët.

Ky ligj nuk e ndërton teatrin e ri por hap një negociatë për diskutimin e një oferte. Këta janë aktorë dështakë të mbetur në tentativë, duan vetëm të bllokohet puna në Tiranë.”

Deputeti i PD Flamur Noka zbriti shkallët dhe ndërhyri në prononcimin e Veliajt me gazetarët.

Ai i tha duke i drejtuar dorën:

Ti po i vjedh pronë qytetarëve të Tiranës turp të të vijë!”

Situata u qetësua me largimin e Nokës ndërkohë që Veliaj vijoi deklaratën e tij para mediave.