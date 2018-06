Durrës, bllokohen në port dy makina me 4.5 milionë euro, pronari: Nuk e di të kujt janë paratë

Nje sasi monetare prej reth 4.5 milione euro dyshohet se janë sekuestruar në dy makinë “Toyota Yaris”, në Portin e Durrësit.

Sasia e parave është zbuluar pas raportit të paraqitur nga Interpo Roma. Fillimisht u dyshua për 1.5 mln euro ne nje automjet të vendosur në një transportues me nëntë makina të tjera, ku dyshohet se do dërgoheshin në Kosovë. Por pas verifikimeve është zbuluar dhe një makinë e dytë me rreth 3 milione euro te tjera.

Makinat Toyota kishe mbërritur në port nga Italia rreth orës 10 të paradites dhe ishin ngarkuar në një trajler me tragetin e Linjës Ankona – Bari.

Paraprakisht dyshohet se sasia e parave mund të jetë siguruar nga aktivitete kriminale. Ndërsa mësohet se preja e kartëmonedhave është 20-she, 50-she dhe 100-she. Menjëherë pas kësaj policia ka ndaluar katër persona mes tyre dhe shoferin e kamionit që shërbente për transportin e automjeteve, Edi Lika, i cili është pronari i kompanisë së transportit të automjeteve. Në polici Lika ka deklaruar se nuk ka asnjë dijeni mbi shumën e parave, pasi ai kryen vetëm transportin.