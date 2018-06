“Terror i egër në SHISH për nxjerrjen e emrit të Ballës si garantues i parave në Toyota”

Ish-kryeministri Sali Berisha thotë se prej tre ditësh, me urdhër të kreut të Qeverisë Edi Rama, po ushtrohet terror ndaj punonjësve të SHISH. Sipas berishës, kjo gjë po ndodh, pasi ata dyshojnë se punonjësit e SHISH nxorrën emrin e deputetit socialist Taulant Balla si garantues i parave në makinat “Toyota Yaris” të gjetura disa ditë më parë në Portin e Durrësit.

Përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, Berisha thotë se “Procedurat e terrorit psikolgjik që përdorin ish-xhalatet e sigurimit të shtetit konsistojne ndër të tjera në seanca të zgjatura edhe deri në 7 orë pyetjesh dhe kërcënimesh të pakten deri dje mbasdite në katër raste”.

Sakaq, ai i bën thirrje deputetëve të Komisionit parlamentar të Sigurisë të ndërmarrin me urgjencë hetimin e këtij rasti dhe të informojnë sa më shpejt publikun.

POSTIMI I PLOTE

Terror i eger ne SHISH per nxjerrjen e emrit te Taulant Yaris/Gjures/Hoxhes/Jasharit/Balles si garantues i parave te droges!

Te dashur miq, prej tre ditesh, me urdher te Edvin Kristaq Rames, ish xhelatet e policise sekrete te Enver Hoxhes aktualisht drejtore kryesore ne Sherbimin Informativ, ushtrojne nje terror te papare ndaj punonjesve te ketij Sherbimi tek te cilet ata dyshojne se kane informuar Bashen per emrin e Taulant Yaris si garantues i tre pakove me nga 1.5 milione euro para droge, bazuar ne informacionet e dhena nga sherbime partnere.

Procedurat e terrorit psikolgjik qe perdorin ish xhalatet e sigurimit te shtetit konsistojne nder te tjera ne seanca te zgjatura edhe deri ne 7 ore pyetjesh dhe kercenimesh te pakten deri dje mbasdite ne kater raste.

Duke denuar me ashpersine me te madhe kete veprimtari te mirefillte kriminale te ish xhelateve te sigurimit te shtetit ndaj punonjesve te pafajshem te SHISH per te mbrojtur Taulant Yarisin, i bej thirrje deputeteve te komisionit parlamentar te sigurise te ndermarrin me urgjence hetimin e ketij terrori te papare dhe te informojne sa me shpejt publikun per kete veprimtari terroriste te sigurimit te shtetit ne krye te Sherbimit Informativ Kombetar! sb