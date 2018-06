“Të hëngërt mortja” Genta e Big Brother u merr hakun komentuesve

Genta Gjalpi është një nga personazhet më të komentuara në rrjetet sociale për shkak të disa fotove provokuese që poston në profilin e saj në Instagram.

Ajo vihet gjithnjë në vëmendje të mediave rozë për jetën e saj personale dhe deklaratat e bujshme që bën.

Ish-banorja e BB ka reaguar në lidhje me disa komentet jo të hijshme për të nga përdoruesit e Facebook dhe ka reaguar me një postim në Instagram.

Në mënyrë hakmarrjeje ajo ka publikuar me fytyrë të gjithë ata që e kanë sharë dhe u ka kthyer përgjigje.

Une kurre nuk dua te dal ne nje portal, ata qe rrine me mua e dine shume mire qe kjo pjese nuk me intereson fare, me pelqen Instagrami, me pelqejne fotot, por vetem kaq. Hera e pare qe hyj lexoj komentet per veten time, ishin shume shume te tmerrshme, ofenduese, o Zot nuk e kuptoj, si ka mundesi valle po si mund te jene kaq negativ. Une jam njeri shume i bute dhe shume i dashur, nuk dua te ve njeri ne siklet kurre, por fotot e njerezve qe me kishin share, ofenduar dhe mallkuar ishin vertet shume intriguese dhe ishin njerez shume te bukur, po i ndaj me ju. Njeri jam dhe une, merzitem, nuk i kam bere keq kujt qe shprehet per mua ne ate menyre jo se dua te viktimizohem po pse duhet te nxjerrin aq neveri per nje njeri qe nuk e njohin personalisht dhe nuk i ka rene kurre ne qafe.

Se ju mendoni se une genjej. Faleminderit per te gjithe dashurine qe me dhuroni ne komente”.