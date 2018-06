Sulmoi Bashën, deputeti i PD ‘vjell vrer’ ndaj Majlinda Bregut: ‘Ia fute’ dhe Pollos për një vend pune

Kanë mbetur vetëm disa ditë nga përgjigja e Bashkimit Evropian, nëse do të hapen negociatat për Shqipërinë apo jo.



Ndërkohë reagime të shumta ka pasur në radhët e politikanëve shqiptarë, ndër to është edhe ish-deputetja e PD-së, Majlinda Bregu, e momentalisht sekretare e Pergjithshme e Këshillit të Bashkepunimit Rajonal, e cila me tone të ashpra ka sulmuar kreun e PD-së Lulzim Bashën.

Menjëherë ka reaguar deputeti demokrat Myslim Murrizi, i cili ka shpërthyer në akuza të forta ndaj Bregut. Sipas tij, Bregu punon për interesat e saj personale, dhe akuzat ndaj PD-së dhe Bashës janë të pabaza.

“EHHH sa bela e madhe është kur të ka ngecur “ GREPI” thellë. Kur të mbushet mendja që duhet të jesh gjithë kohën në karrike, nuk shikon më se ke lufton e kujt i bie, mjafton ti shërbesh atyre që të mbajnë në karrike”- shkruan Murrizi.

Sakaq, ironizon citimin e Bregut teksa përmend debatin me Aldo Bumçin disa vite më parë, ndërsa Murrizi shkruan se “plagos” edhe deputetin demokrat Genc Pollo për një vend pune në NATO.

Reagimi i plotë:

AHH SIKUR RAMA TE KISHTE LOBUAR PER SHQIPERINE, SA LOBOI PUNOI DHE HARXHOI PER TE “ PUNESUAR” MAJLINDEN, SHQIPERISE JO VETEM DO TE ISHIN HAPUR NEGOCIATAT POR SOT MUND TE ISHIM ANTARE I BE DHE MUND TE KISHIM PRESIDENCEN E RADHES.

Te vazhdosh te besh opoziten e opozites me kaq shume zell , do te thote qe “ borxhi” eshte shume i madh.

Nje “ borxh” i akumuluar heret ose me interesa shume te larta.

Te kesh qene 6 vjet ministre e PD pa asnje kontribut ne PD nga viti i krijimit te saj ( 1990-2007), dhe te luftosh prej 5 vitesh vetem PD (2013-2018), do te thote se ja ke shitur shpirtin “ DREQIT”

Te mburresh se prej 5 vitesh ne opozite te PD , ke “ sakrifikuar” shume se ke bere njehere SHERR me Aldon , me duket sa per te qeshur aq dhe per te Q…are.

Ne fakt PD per te qare ne vitin 2013 e late ju “LIDERA” hamullore qe pasi moret pushtet nga sakrifica e DEMOKRATEVE , harruat DEMOKRATET dhe i sherbyet vetes.

Nga 2013-2017 nuk folet nje fjale per drogen, per krimin per korrupsionin per tenderat per konçensionet per kete qeveri qe perzuri nga ky vend 400 mij SHQIPTARE.

Nuk folet per tahirin per balilin per habilin per kohilin por nuk late gje pa thene per PD dhe demokratet.

Ndoshta ashtu ishte “ LOJA”, qe sot te ishit ketu ku jeni.

Negociatat nuk i pengon as Basha e as DEMOKRATET, por vella “ pasha” dhe kleptokratet.

PD eshte krijuar ne dhjetor te vitit 90 me thirrjen e duam Shqiperine si gjith EUROPA, dhe nga protesta kunder baballareve te ministrave te sotem, qe mbollen diktaturen mbi shpinen e Shqiptareve.

Te fajesosh PD per qeverisjen e PS kaq bajate besoj qe do ta kishte te sikleteshme edhe vete partia meme e rilindjes se soteme, madje kaq “ eger” nuk ka folur as shefja juaj Romana!!!

EHHH sa bela e madhe eshte kur te ka ngecur “ GREPI” thelle.

Kur te mbushet mendja qe duhet te jesh gjith kohen ne karrike, nuk shikon me se ke lufton e kujt i bie, mjafton ti sherbesh atyre qe te mbajne ne karrike.

Po se mos je e vetmja apo e para????

Qe te hapen shpejt dhe pa kushte negociatat, i bej thirrje qeverise ti ngreje rrogat te

“ punesuareve” te fundit dhe te punesoj edhe disa “ LIDERA” te tjere qe te kemi sa me shume opozitare te OPOZITES.

Bile nga neser po mendoj qe jo vetem te “ zihem” me Aldon, por mund te “ plagos” edhe Pollon qe te siguroj nje “ vend pune” ne NATO.

AHHH sikur te shpenzohej gjithe kjo “ energji” per te punuar dhe lobuar per Shqiperine , sa mire do te ishte.

Po 125 deputetet HOLANDEZ nuk “ varen” nga ju Majlinda???