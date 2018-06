Spanja merr lajmin e keq pak ditë para botërorit

Katër ditë nga debutimi i Spanjës në Botëror, trajneri i La Rojas Julen Lopetegui ka marrë një lajm të keq.

Qëndërmbrojtësi Gerard Pique është larguar përpara kohe nga stërvitja e kësaj të hëne në Krasnodar aty ku është edhe vendgrumbullimi i 1-herë kampionëve të botës, pasi ka marrë një goditje në gju, transmeton Super Sport. Prania e lojtarit të Barcelonës në superndeshjen ndaj Portugalisë kampione në fuqi të Europës është vënë ndjeshëm në dyshim.

Nëse Pique nuk ia del dhimbjet e kokës për Lopeteguin do të shtohen pasi për derbin iberik trajneri i Spanjës nuk do të ketë në dispozicion as Carvajal në krahun e djathtë të mbrojtjes.

Por nëse mbrojtësi i Realit të Madridit do të zëvendësohet nga talenti i Sociedadit Odriozola, një mes Nachos dhe Azpilicuetës do të marrë vendin e Pique në qëndër të prapavijës duke u rreshtuar përkrah kapitenit Sergio Ramos.