Si duhet të flini/ Më mirë me pizhame, të brendshme apo pa gjë fare!?

Ka nga ata që nuk mund të durojnë asgjë në lëkurën e tyre dhe ka të tjerë që nuk mund të shkojnë në shtrat pa pizhame dhe të brendshme. Megjithatë, disa nga këto zakone nuk janë të shëndetshme

Vera ka mbërritur dhe tani i kemi hequr batanijet. Ka shumë njerëz që heqin edhe pizhamet, duke rizbuluar kënaqësinë e kontaktit me çarçafët në lëkurën e zhveshur, por ka edhe ata që nuk duan të heqin dorë nga të brendshmet e tyre gjatë natës. Nuk ka problem nëse flemë me një T-shirt ose një këmishë pambuku, por zakoni për të mos u liruar nga të brendshmet gjatë gjumit të natës nuk është aq i shëndetshëm. Përkundrazi, duke fjetur “siç na ka bërë nëna” paraqet përfitime të shumta. Le të shohim pse.

Çështje… ajri – Të mbani pantallona të shkurtra kur shkoni për të fjetur është një zakon pak i shëndetshëm për mirëqenien e pjesëve intime. Fakti i të qenit në kontakt të afërt me një pëlhurë rrit nivelin e lagështisë së zonës dhe ndërhyn me djersën normale. Kjo është arsyeja pse është më e shëndetshme të heqësh qafe të brendshmet, ndoshta duke veshur një këmishë të rehatshme që nuk varet. Qëllimi është për të mbajtur trupin të lirë nga kufizimet, të paktën gjatë orëve të pushimit të natës, me lëkurën sa më shumë të jetë e mundur të zbuluar në mënyrë që të mund të marrë frymë dhe të përfitojë nga qarkullimi i ajrit në dhomë. E gjithë kjo gjithashtu përmirëson shëndetin e organeve gjenitale, si në meshkuj ashtu edhe në femra: mbajtja e tyre sa më freskët të jetë e mundur përmirëson funksionin seksual dhe pjellorinë mashkullore, ndërsa te femrat qarkullimi i ajrit të freskët dhe të thatë parandalon shumë infeksione.

Semafori jeshil – Ndërsa është gjithmonë e këshillueshme për të hequr qafe pantallonat e shkurtra gjatë natës, nuk ka kundërindikacione të veçanta në mbajtjen e sytjenave, për aq kohë sa janë të rehatshme, nuk ju shtrëngojnë dhe nuk kanë mbështetje të tjera shumë të ngurta. Në disa raste, përkundrazi, është e këshillueshme që të mbash një mbështetje edhe gjatë orëve të natës, për shembull gjatë periudhës së dhënies së gjirit, kur gjiri është më i rëndë dhe më i bollshëm. Në të gjitha situatat e tjera mjafton të ndihesh mirë dhe e qetë, duke pasur parasysh se gjithmonë është mirë të mësohesh me lirinë më të madhe të mundshme kur pushon.

Cilat të brendshme – Nëse zgjedhim të veshim pizhame apo një këmishë nate, preferojmë pëlhurat natyrale dhe që marrin ajër, si për shembull pambuku. Në vend të kësaj, ne shmangim pëlhurat sintetike, të cilat e pengojnë lëkurën nga frymëmarrja dhe mbajnë shumë nxehtësi trupore. Ky kujdes është veçanërisht i vlefshëm kur është nxehtë dhe gjithashtu u përket edhe çarçafëve dhe batanijeve.

Natyrale – Fjetja zhveshur është një zakon i shëndetshëm që ka shumë përfitime për trupin dhe për harmoninë e çiftit. Siç e pamë më lart, ekspozimi i lëkurës në ajër është një zakon i shkëlqyer, i cili optimizon transpirimin dhe ekuilibrin e epidermës. Mungesa e pëlhurave mbuluese gjithashtu ndihmon në përmirësimin e qarkullimit dhe funksionit të termoregulimit të trupit dhe për të përmirësuar funksionimin e metabolizmit. Në nivelin psikologjik, fakti i kalimit të kohës pa veshur rroba përmirëson njohuritë dhe marrëdhëniet që kemi me trupin tonë, duke forcuar vetëdijesimin. Nëse flemë bashkë me partnerin tonë dhe të dy zgjedhim të flemë pa asgjë, ky zakon përmirëson intimitetin e çiftit dhe mirëkuptimin seksual. Kontakti i “lëkurës”, përveç nxit aktivitetin spontan seksual, kontribuon në lirimin e oksitocinës, hormonit të mirëqenies dhe dashurisë, e cila ndihmon në humor të mirë dhe disponimin pozitiv dhe për të reduktuar nivelet e ankthit dhe stresit.

Pak kujdes – Nëse zgjedhim të flemë “siç na ka bërë nëna”, është e këshillueshme që të vihen në zbatim disa masa paraprake të vogla. Para së gjithash, le të sigurohemi për privatësinë e gjumit tonë, veçanërisht nëse ne ndajmë banesën me njerëz të tjerë ose nëse ka fëmijë apo adoleshentë në shtëpi. Në këtë rast, nëse nuk është e mundur të kyçim derën, mund të vendosim një pengesë që ngadalëson hapjen e derës ose bën zhurmë, kështu që zgjohemi në kohë dhe të jemi në rregull para të vegjëlve që na hyjnë në dhomë. Mbajmë pranë krevatit një fustan, në mënyrë që të mbulohemi shpejt nëse marrim një vizitë të papritur ose nëse duhet të ngrihemi natën.