Shtëpitë e shtetit pa hipotekë, Rama premton t’ua japë pronarëve

Kryeministri Rama premtoi nga Cërriku gjatë turit të Llogaridhënies se qeveria do të japë zgjidhje për problemin e shtëpive të ndërtuara nga shteti, për të cilat qytetarët as sot e kësaj dite, pas 30 vjetësh, nuk kanë mundësi të pajisen me dokument pronësie.

Ishte një qytetare nga Cërriku që ngriti problemin, duke u ankuar për gjendjen juridike të pronës së saj. “Jemi shpërngulur nga hidrocentrali dhe jemi vendosur këtu, por nuk kemi dokument për shtëpinë prej 30 vitesh”, theksoi qytetarja.

“Nëse i ka bërë shteti, me një vendim qeverie ju do të bëheni pronar”, tha Rama. Sipas ATSH, Kryeministri shpjegoi se “se nëse i keni shtëpi në diskonim, do nxjerrim një vendim qeverie dhe ta kaloni në pronësi. Ajo që s’është bërë për 30 vjet, do ta bëjmë ne tani”, tha Rama.