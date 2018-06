Shpërthime shkatërruese me eksploziv në Valbonë, banorët nisin protestat, bllokojnë rrugën

Banoret e zones se Valbones ne Tropoje me ne fund jane ngritur ne protesta kunder kompanise qe po nderton HEC-et ne kete zone.

Pas nje zhurme e debati disa mujor, shperthimet me eksplpoziv qe lane pa furnizim me energji banoret e zones pasi shkaterruan linjen e furnizimit me energji, banoret kane vendosur te bllokojne rrugen nacionale qe lidh kete zone me pjesen tjeter te vendit.

Policia e shtetit njoftoi dje se si pasoje e shperthimeve me tritol ne zonen ku po punohet per ngritjen e HEC-eve eshte demtuar linja elektrike qe furnizon zonen duke lene gjithe banoret pa furnizim me energji.

NJOFTIMI I POLICISE:

Më datë 10.08.2018, në fshatin Dragobi, Njësia Administrative Margegaj, firma ndërtuese e HEC-ve gjatë kryerjes së punimeve duke përdorur lëndë plasëse dyshohet se ka demtuar linjen elektrike.

Si pasojë e shpërthimeve ështe dëmtuar rrjeti eletrik që furnizon me energji elektrike fshatin Dragobi dhe Valbonë.

Nderkohe mengjesin e sotem, Shoqata Toka ka shperndare edhe njoftimin e meposhtem: VINI RE!!! BANORET E DRAGOBISE KANE BLLOKUAR RRUGEN KOMBETARE TROPOJE – VALBONE!!! Sot ne oren 7:00 te mengjesit banoret jane mbledhur dhe vazhdojne te mbajne bllokuar rrugen ne shenje proteste ndaj shperthimeve qe kane ndodhur diten e djeshme ne vendin ku po ndertohen HEC-et, gje e cila ka rrezuar gure e masive shkembore qe kane demtuar shtepite e banoreve te lagjes Metaliaj ne Dragobi! Ftojme gjithashtu mediat te mbulojne kete lajm te rendesishem!!!