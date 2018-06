Shokoi botën me fotot “si viktimë”, zbulohet e vërteta e madhe për Johnny Depp

Fotografitë e fundit të Johnny Depp tmerruan fansat e aktorit, të cilët aluduan se aktori ishte prekur nga një sëmundje e rëndë.

Aktori ishte në një tur me bandën e tij muzikore “The Hollywood Vampires” në Rusi dhe Gjermani, por pamja e tij ishte në gjendje të mjerueshme, komplet i tjetërsuar nga shëndeti.

Mirëpo, mbani frymën njerëz sepse pamja e Depp nuk ka të bëjë aspak me gjendjen e tij shëndetësore.

Sipas burimeve pranë Johnny Depp, ai ka humbur shumë peshë pasi po përgatitet që të luajë rolin e një pacienti të sëmurë me kancer dhe filmi do titullohet “Richard Says Goodbye”.

Xhirimet për këtë film do nisin së shpejti dhe aktori është munduar shumë që t’i përshtatet sa më mirë karakterit të personazhit që do luajë.

Kështu duhet të mësohemi me këtë pamje pasi Depp për një kohë të gjatë do e shohim me këtë fizik të dobët, i pafuqishëm dhe i zverdhur.