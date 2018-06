Shfaqen UFO në Elbasan? Dëshmia e pazakontë e banorit: Ja si pashë tre disqe fluturuese

Ai është i bindur se ka parë UFO-t. Në moshën 74-vjeçare një qytetar autokton elbasanas ka raportuar se ka përjetuar një ngjarje të pazakontë e cila sipas tij ka ndodhur në orën 03:45 të së shtunës dhe është fotografuar prej tij. Kemi dëgjuar histori të shumta për UFO dhe objekte misterioze të shfaqura anë e mbanë botës, ashtu si edhe dëshmi të ndryshme, por këtë radhë ndodh në Shqipëri.

“Kisha dëgjuar nga të tjerë për eksperienca nga më të çuditshmet por që do e përjetoja edhe vetë një të tillë gjatë jetës sime ende nuk po e besoj. Në agimin e së shtunës kur dola në ballkonin e vilës time në lagjen ‘Kala’ në qytetin e Elbasanit pashë diçka të shndritshme në qiell që ngjante me një objekt në formë disku me dritë të verdhë si në të bardhë që valëzonte në ajër. E gjithë kjo skenë magjike dhe e mrekullueshme po ndodhte mbi hapësirën në zonën ku ndodhen Bashkia, Prefektura dhe Këshilli i Qarkut Elbasan, ndërsa drejtimi i lëvizjes ishte nga Bregdeti i Adriatikut.

Nuk pata kohë t’i filmoja por me shpejtësi munda të bëj disa foto ku kam fiksuar objektet misterioze në formë disku mbi ish-turizmin. Ishte diçka interesante dhe mjaft emocionuese”, tregon Sabaudin Skilja i cili dëshmon se ka parë UFO-t mbi qendrën e Elbasanit të shtunën, raporton “BalkanWeb”.

Me profesion teknik ndërtimi, Sabaudini tregon se fillimisht ishte hutuar por pamja sipas tij ishte e qartë megjithëse zgjati pak çaste.

“Kam lexuar e dëgjuar shumë rreth UFO-ve dhe besoj se fati e solli që t’i shoh vetë me sytë e mi. Ishin tri disqe me përmasa të ndryshme. Njëri prej tyre ishte dukshëm mjaft i madh. Dy të tjerët më të vegjël. Fillimisht u hutova nga ajo që po shihja me sy. Ndriçonin shumë dhe gjithçka dukej qartë. Por kjo zgjati fare pak. Mezi e mblodha veten dhe arrita t’i fotografoj me një aparat modest për të siguruar një dëshmi të asaj që përjetova. Disqet fluturues dhe të shndritshëm lëvizën me shpejtësi në drejtim të zonës së bregdetit të Adriatikut. Ishte një përjetim interesant sa hap e mbyll sytë. Edhe një herë e them me bindje që pashë UFO-t që dhuruan spektakël mbi Elbasan në 03:45 të së shtunës”, përfundon rrëfimin elbasanasi.

Ai thekson se ka lexuar e pyetur për ekzistencën e UFO-ve pareshtur gjatë kësaj fundjave dhe është i bindur se ato ekzistojnë dhe pas asaj që ka parë me sytë e tij ka vendosur edhe ta publikojë atë që ka përjetuar.

Në rrethin e Elbasanit edhe më parë ka pasur dy raste të ngjashme. Njëherë në Cërrik, ku shumë njerëz thanë se kishin parë objektet jashtëtokësore dhe një herë tjetër në Elbasan, ku ishte madje filmuar momenti. Gjithsesi për pjesën më të madhe të opinionit publik, UFO-t mbeten një imagjinatë.