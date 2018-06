S’do ta besoni se ç’lëshon letra e aluminit tek ushqimet që hamë

Eshte nje nga produktet qe ka gjetur perdorim te gjere ne kuzhine vitet e fundit edhe tek shqiptaret. Behet fjale per letren e aluminit, e cila është e domosdoshme për disa gatime specifike. Kjo leter, shërben për pjekje më të mirë, ruajtjen e ushqimit, por ka disa rreziqe serioze shëndetësore që duhet t’i dini me patjeter.

Kur letra prej alumini është në kontakt të drejtpërdrejtë me ushqimin, këto të fundit absorbojnë lëndë prej metalit. Madje, më e rrezikshme ajo bëhet kur e përdorni për gatim në temperatura të larta.

Ja efektet e saj në shëndet:

Siç mund ta keni dëgjuar, alumini ka një tendencë për t’u depozituar në tru dhe në qelizat e tjera, duke bërë që ekspozimi ndaj aluminit të jetë një faktor serioz, që ndikon në shfaqjen e sëmundjes së Alzheimer dhe çrregullimeve të tjera të trurit.

Shkencëtarët kanë gjetur se metali ka aftësi për të ulur shkallën e rritjes së qelizave të trurit të njeriut.

Alumini konkurron me kalciumin në veprimtarinë e tij për të forcuar kockat. Kjo bën që alumini të akumulohet në eshtra dhe kalciumi të grumbullohet me nivelet më të larta në gjak.

Nga ana tjetër, pacientët që vuajnë nga dobësimi i kockave, kanë probleme me tiroidet, si dhe ju shtohen rreziqet për kriza të zemrës dhe infarkte.

Fletët e aluminit çlirojnë sasi të vogla alumini kur gatuhen në temperatura të larta. Alumini që kalon nga rrugët e frymëmarrjes në këtë mënyrë është më i rrezikshëm për trupin tuaj, në krahasim edhe me atë që përthith trupi juaj me anën e lëkurës.

Ja disa nga burimet në të cilat gjendet dhe disa mënyra me të cilat ju mund të helmoni veten dhe familjen tuaj.

Copa të vogla alumini mund të shkëputen kur ju hiqni mbështjelljen e aluminit nga ushqimi. Gjithashtu, ngrohja krijon të çara të vogla në letër dhe e bën atë më të mundshme për t’u futur në ushqim. Ato nuk janë domosdoshmërisht të dukshme me sy të lirë, kështu që ju nuk mund të dini me siguri që janë atje.