Roberti i vë kufirin Tunës: “Mos u merr më me mua!”

Sot janë pjesë e së njëjtës familje, ndaj dhe deklarata e para disa ditëve e Robert Berishës për Tunën, i habiti të gjithë. Në studion e emisionit “Rudina”, ai tha se nuk ka asnjë kontakt me partneren e të vëllait dhe nuk do që të ketë në të ardhmen.

“I kërkoj shumë falje Patrisit se nuk ishim në atë ditëlindje dhe nuk do të kemi mundësi në asnjë ditëlindje”, tregoi Roberti duke iu referuar ditëlindjes së parë të nipit.

Por çfarë po ndodh realisht mes dy familjeve, duke qenë se Roberti është vëllai i Patrisit, bashkëshortit të Tunës. I intervistuar nga emisioni “Prive” në Klan Kosova, ai deklaroi se është e drejta e secilit që të mos pajtohet me jetën e dikujt dhe se kjo që atij po i ndodh me Tunën nuk është asgjë për t’u çuditur, sepse sipas tij mosmarrëveshje të tilla kanë shumica e familjeve shqiptare.

Roberti po ashtu e konfirmoi se me Patrisin vazhdon të ketë raporte të mira dhe se këto mosmarrëveshje nuk kanë ndikuar në lidhjen e tyre vëllazërore.

“Nuk ka shans të më prishin mua prej Patrisin, e as nuk ka për të ndodhur. Jemi shumë mirë, edhe ata shpresoj që të jenë mirë. Kjo do të thotë të mos përballesh me dikë, të mos të të shkojë muhabeti me dikë, të mos pajtohesh me jetën e dikujt. Sistemi i jetës së tyre nuk më konvenon dhe kam të drejtë unë si Robert të mos pajtohem edhe mos me jem i pranishëm aty ku është ai person.

“S’dua të merrem më me atë punë, as ajo mos të merret me mua. Unë e mbroj familjen time, mbroj prindërit e mi, vëllain tim. Ata që kanë probleme me veten, është problemi i tyre, Robertin të mos e përmendë as në intervista, as të mos ma përmend emrin, as mos të provojë të merret më me mua”, tha ai.