Revolucioni/ Kovac e do Bayern-in e tij të personalizuar

Bayern Munchen po kthehet në një kantier ndërtimi. Qëllimi është që të duket më i ri. Trajneri Niko Kovac nuk ka ndërmend të humbë kohë, përkundrazi. Ai kërkon që të ndërtojë një skuadër të fortë, të aftë për të luftuar në tri fronte në sezonin e ardhshëm. Bavarezëve u mungon finalja në Ligën e Kampioneve dhe Kovac ka nisur nga puna që të ndërkohë ekipin cilësor që do bëjë të mundur arritjen e suksesit.

Pritet që nga skuadra të largohet Jerome Boateng, i cili ka qenë protagonist në 6 titujt kampion të fituar radhazi. Mbrojtësi 29 vjeçar ka nevojë për stimujt të rinj. E njëjta gjë edhe për Robert Lewandowski-n. Ai nuk mund të mbahet me një ofertë prej 100 milionë eurosh. Por ka futbollistë të tjerë të cilët po mendojnë të ikin.

Më se i mundshëm është edhe largimi i Arturo Vidal-it, të cilit kontrata i mbaron në 2019-ën. Me ardhjen e Goretzka-s, hapësira për të do të jetë më e paktë. Zërat janë shtuar për rikthimin tij në Serie A, ku Napoli i Carlo Ancelotti-t e kërkon. Por edhe te Juvja do të dëshironin ta shikonin kilianin me fanellën bardhezi.

Me ardhjen e Kovac, te Bayern tani synojnë që për sezonin e ardhshëm të kenë një ekip më të vogël, por më cilësor se ai si i sezonit që sapo u mbyll.

Për këtë arsye, do të ketë shitje. Edhe Thiago Alcantara nuk po vlerësohet më si më parë, kjo si pasojë e paraqitjeve të tij. Në Barcelonë po mendojnë rikthimin e mesfushorit. Gati i sigurt largimi i Bernat, të cilit i përfundon kontrata në 2019.

Këto largime do t’i japin mundësi bavarezëve të grumbullojnë para e t’i investojnë ato për të tjerë emra. Sipas “L’Equipe”, Kovac vlerëson së tepërmi lojtarin e Lionit, Fekir, dhe pritet që të bëjë një foertë shumë shpejt./lajmifundit.al