Refugjatët në Shqipëri? Ish-ministri: Ku i gjetën kapacitetet këto miza kali. Ja çfarë do ndodhë

Ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani shprehet kundër ngritjes së kampeve për refugjatët në Shqipëri, kur flitet që numri i tyre do të jetë rreth 600 mijë.

Manjani thotë me ironi se kapaciteti pritës për momentin është 600 mijë plus 2 pas ikjes së Agron Xhafajt dhe Babales, ndërsa parashikon se me kampin e refugjatëve do të rilind mbjellja e kanabisit.

STATUSI I MANJANIT

600 000 refugjatë do të presë qeveria?!

Shumë pak!

Për ditë ikin Shqiptarë azilantë. Lënë vende bosh këtu. Për momentin kapaciteti pritës është 600 000 plus 2, pas ikjes së Agronit dhe Babales…

Ça bëjnë këta more?! Janë në terezi apo jo?!

Gjithë Europa, që është fuqi ekonomike e globit, po debaton mospranimin e emigrantëve. Qeveria mendje-grisur e Shqipërisë e popullit më të varfër të Europës, na hapka dyert!

Ku i gjetën kapacitetet pritëse këto miza kali, që kujtojnë se po tërheqin karrocën e Europës?!

Me çfarë parash do ta bëjnë e mbajnë atë kamp?! Se mos e dinë kamp pushimi! Me PPP se merr njeri…

A po ankohen përditë popullit të vet që s’kanë para?

Si mund të vihet shenja e barazisë ndërmjet të deportuarve nga Kosova, me refugjatët nga Afrika apo qoftë edhe nga Siria?!

Nejse, me kampin e refugjatëve rilind mbjellja e kanabis; vijon fuqishëm trafiku gjithfarësh; harrohen skandalet e rilindjes; harrohet çdo gjë e keqe vendase, sepse do na shfaqet para syve një skenë edhe më e keqe!

Kush është kundër kampit shpallet kollaj armik i integrimit!

Kështu Rilindja do propozojë që as zgjedhje të mos bëhen më!

Kemi sondazhet…