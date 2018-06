Reagon Blerta Gashi pas sherrit me Baby G

Këngëtarja Baby G, akuzoi mikeshën e saj Blerta Gashi, se e ka sulmuar fizikisht, pak ditë më parë. Ajo shfaqi disa foto në rrjetet sociale, ku shihej me shenja të goditurash në fytyrë, me gjak e fasho, ku sipas këngëtares Baby G, Blerta e kishte sulmuar në Dubai në makinën e saj.

Ndërkohë modelja Blerta Gashi, më në fund ka pranuar të rrëfej versionin e saj të ngjarjes në një intervistë për “Indeksonline”. Sipas Blertës, ishte Baby G ajo që e provokoi sherrin dhe se ngjarja ndodhi në Zvicër, e jo në Dubai siç është përfolur më parë.

“Baby G e kisha shoqe. Ajo ka qenë te familja ime, ka fjetur aty, e kemi ndihmuar për gjithçka. Bashkë me veturën e vëllait dhe një shoqe vendosëm të bëjmë një shëtitje në Zvicër. Rrugës ajo kishte marrë me vete sallatë për t’u ushqyer. Por, vëllai e kishte veturën e re dhe nuk duronte që dikush të ushqehej në veturë sepse nuk mund ta duronte aromën, sidomos të sallatës tuna me të cilën ushqehej. Unë i thashë me të butë që vëllai nuk preferon që dikush të ushqehet në veturën e tij. Më pas vëllai prapë insistoi që mos të ushqehej askush në veturë sepse nuk mund ta duronte aromën. Pas insistimit tonë, ajo filloi të bëhej arrogante. Filloi të bërtiste dhe të ofendonte me të madhe. Më pas nga frika se mund të ndodhte diçka më e madhe, vëllai e ndaloi veturën në autostradë. Me të ndaluar, ajo ma hedh sallatën për fytyre. Ndërsa në një moment më goditi me shkelëm në bark”, ka treguar Bleta.